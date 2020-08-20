Ультрас "Динамо" анонсували "привітання для Луческу" і запросили охочих їх підтримати

"Матч без глядачів... #wbc_info

У закритих поліцейських групах розповсюджується повідомлення – самі розумієте від кого – з проханням надати оперативну інформацію по завтрашньому матчу!

Давайте не ускладнювати їм роботу, і напишемо тут: ми плануємо завтра, о 16:30, зібратися на Майдані Незалежності біля Стели та прогулятись по Маріїнському парку і привітати Мірчу Луческу з його першим офіційним матчем. Плануємо мати при собі засоби індивідуального захисту "маска медична" і дотримуватись соціальної дистанції.

Запрошуємо усіх бажаючих фанатів Динамо долучитись до нашої прогулянки", - йдеться у дописі.

Як писав УНН, ультрас "Динамо" пообіцяли, що "завжди будуть нагадувати, до якого стану Суркіси довели клуб".

Також фанати столичної команди заявляли, що до керівництва в "Динамо" повернувся старший із братів Суркісів - Григорій, який, на їх переконання, повернув у футбол політику та має на меті "знищення останнього потужного руху ультрас в Україні".