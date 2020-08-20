Ультрас "Динамо" анонсували "привітання для Луческу" і запросили охочих їх підтримати
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У п'ятницю, 21 серпня, о 17:00, на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського відбудеться матч між "Динамо" та "Олімпіком". З цієї нагоди ультрас готують ходу від Майдану Незалежності до Маріїнського парку, йдеться в їх повідомленні на Facebook, передає УНН.
"Матч без глядачів... #wbc_info
У закритих поліцейських групах розповсюджується повідомлення – самі розумієте від кого – з проханням надати оперативну інформацію по завтрашньому матчу!
Давайте не ускладнювати їм роботу, і напишемо тут: ми плануємо завтра, о 16:30, зібратися на Майдані Незалежності біля Стели та прогулятись по Маріїнському парку і привітати Мірчу Луческу з його першим офіційним матчем. Плануємо мати при собі засоби індивідуального захисту "маска медична" і дотримуватись соціальної дистанції.
Запрошуємо усіх бажаючих фанатів Динамо долучитись до нашої прогулянки", - йдеться у дописі.
Як писав УНН, ультрас "Динамо" пообіцяли, що "завжди будуть нагадувати, до якого стану Суркіси довели клуб".
Також фанати столичної команди заявляли, що до керівництва в "Динамо" повернувся старший із братів Суркісів - Григорій, який, на їх переконання, повернув у футбол політику та має на меті "знищення останнього потужного руху ультрас в Україні".