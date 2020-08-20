Ультрас "Динамо" анонсировали "поздравление для Луческу" и пригласили желающих их поддержать
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В пятницу, 21 августа, в 17:00, на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского состоится матч между "Динамо" и "Олимпиком". По этому случаю ультрас готовят марш от Майдана Независимости до Мариинского парка, говорится в их сообщении на Facebook, передает УНН.
"Матч без зрителей ... #wbc_info
В закрытых полицейских группах распространяется сообщение - сами понимаете от кого - с просьбой предоставить оперативную информацию по завтрашнему матчу!
Давайте не усложнять им работу, и напишем здесь: мы планируем завтра, в 16:30, собраться на Майдане Независимости возле Стеллы и прогуляться по Мариинскому парку и поздравить Мирчу Луческу с его первым официальным матчем. Планируем иметь при себе средства индивидуальной защиты "маска медицинская" и придерживаться социальной дистанции.
Приглашаем всех желающих фанатов Динамо приобщиться к нашей прогулке", - говорится в заметке.
Как писал УНН, ультрас "Динамо" пообещали, что "всегда будут напоминать, до какого состояния Суркисы довели клуб".
Также фанаты столичной команды заявляли, что к руководству в "Динамо" вернулся старший из братьев Суркисов - Григорий, который, по их мнению, вернул в футбол политику и имеет цель "уничтожения последнего мощного движения ультрас в Украине".