"Суркіси - ганьба Динамо": фанаты киевского клуба прорвались на стадион во время матча с "Олимпиком"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Ультрас "Динамо" прорвались на стадион имени Валерия Лобановского во время поединка первого тура УПЛ между киевским клубом и "Олимпиком", сообщает Sportarena, передает УНН.
Фанаты скандировали кричалки против владельцев "Динамо" братьев Суркисов и главного тренера бело-синих Мирчи Луческу.
"Суркіси - гаьба Динамо", "Луческу - додому", - скандировали ультрас, после чего зажгли файеры.
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Отмечается, что Игорь и Григорий Суркисы находились в это время на трибунах стадиона.
Напомним, фанаты "Динамо" не в первый раз выражают свое недовольство действиями владельцев киевлян Игоря и Григория Суркисов. Ранее они заявляли о том, что ограничат свою поддержку клуба из-за назначения Мирчи Луческу главным тренером и отсутствия надлежащей коммуникации ФК с фанатами.
Также болельщики ранее заявляли, что к руководству в "Динамо" вернулся старший из братьев Суркисов - Григорий, который, по их мнению, вернул в футбол политику и имеет цель "уничтожения последнего мощного движения ультрас в Украине".