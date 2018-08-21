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Суркіс затримує зарплати динамівцям - Левченко

Київ • УНН

 • 11178 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Гравці футбольного клубу "Динамо" (Київ) регулярно скаржаться на затримки із зарплати. Про це в інтерв'ю голландському виданню De Telegraaf заявив екс-півзахисник збірної України Євген Левченко, передає УНН.

Суркіс затримує зарплати динамівцям - Левченко

"Президенту "Динамо" Ігорю Суркісу зараз важко, тому що клуб переживає важкі часи, і його наздогнав "Шахтар", який вклав багато грошей. Гравці "Динамо" регулярно скаржаться на затримки із зарплати. Клуб купує гравців, але насправді не має чіткого бачення в трансферній діяльності", - заявив Левченко.

При цьому він зазначив, що раніше "Динамо" виступало краще. Зараз, незважаючи на розвинену фізичну підготовку футболістів, клуб "іноді просідає після години гри".

"Динамо" - це найбільший в Україні клуб, заснований поліцією. В СРСР "Динамо" виступало відмінно. Майже щороку "Спартак" боровся за титул. Уряд Москви хотів, щоб "Спартак" був чемпіоном, але в "Динамо" було занадто багато хороших футболістів і фантастичний тренер, щоб влаштовувати боротьбу за чемпіонський титул", - вважає Левченко.

Нагадаємо, раніше про наявність великих боргів у ФК "Динамо Київ" розповів політолог Володимир Манько.

А журналіст Сергій Болотніков озвучив інформацію про те, що клуб купує собі гравців в кредит.

"Грошей все ж немає, і при таких умовах знайти хорошого форварда, щоб тобі в кредит його продали, буде дуже важко. Тому це може бути проблемою для "Динамо" в цілому", - розповів Болотников в ефірі ток-шоу" ТаТоТаке".

До того ж, суд нещодавно зобов'язав банк братів Суркісів повернути мільйонні борги "Нафтогазу".

На тлі фінансових труднощів ФК "Динамо Київ" стало фігурантом ще й великого податкового скандалу.

Журналісти підозрюють, що власники клубу ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом декларації штучно занижених зарплат своїх футболістів.

Так, в ЗМІ доступні документи, згідно з якими динамівці, в середньому, отримують заробітну плату на рівні 18-20 тис. грн в місяць. При цьому, за словами екс-гравця ФК Дерліса Гонсалеса, реальний його оклад в клубі досягав 110 тис. доларів на місяць.

За фактом можливого ведення "подвійної бухгалтерії" ДФС вже почала перевірку "Динамо Київ".

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