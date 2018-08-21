Суркис задерживает зарплаты динамовцам - Левченко

“Президенту „Динамо“ Игорю Суркису сейчас трудно, потому что клуб переживает тяжелые времена, и его догнал „Шахтер“, который вложил много денег. Игроки „Динамо“ регулярно жалуются на задержки по зарплате. Клуб покупает игроков, но на самом деле не имеет четкого видения в трансферной деятельности”, — заявил Левченко.

При этом он отметил, что ранее “Динамо” выступало лучше. Сейчас, несмотря на развитую физическую подготовку футболистов, клуб “иногда проседает после часа игры”.

“Динамо” — это крупнейший в Украине клуб, основанный полицией. В СССР “Динамо” выступало отлично. Почти каждый год “Спартак” боролся за титул. Правительство Москвы хотело, чтобы “Спартак” был чемпионом, но в “Динамо” было слишком много хороших футболистов и фантастический тренер, чтобы устраивать борьбу за чемпионский титул“, — считает Левченко.

Напомним, ранее о наличии больших долгов у ФК “Динамо Киев” рассказал политолог Владимир Манько.

А журналист Сергей Болотников озвучил информацию о том, что клуб покупает себе игроков в кредит.

“Денег все же нет, и при таких условиях найти хорошего форварда, чтобы тебе в кредит его продали, будет очень трудно. Поэтому, это может быть проблемой для „Динамо“ в целом”, - рассказал Болотников в эфире ток-шоу “ТаТоТаке”.

К тому же, суд недавно обязал банк братьев Суркисов вернуть миллионные долги “Нафтогазу”.

На фоне финансовых трудностей, ФК “Динамо Киев” стало фигурантом еще и большого налогового скандала.

Журналисты подозревают, что собственники клуба уклоняются от уплаты налогов в особо крупных размерах, путем декларации искусственно заниженных зарплат своих футболистов.

Так, в СМИ доступны документы, согласно которым динамовцы, в среднем, получают заработную плату на уровне 18-20 тис. грн в месяц. При этом, по словам экс-игрока ФК Дерлиса Гонсалеса, реальный его оклад в клубе достигал 110 тыс. долларов в месяц.

По факту возможного ведения “двойной бухгалтерии” ГФС уже начала проверку “Динамо Киев”.