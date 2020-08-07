Суркіс-депутат продає свою частку в "А-Банку" - НБУ

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Національний банк України (НБУ) в липні погодив придбання ПрАТ "Івекс Капітал" (Київ) пакета акцій "Акцент-Банку" в зв'язку з отриманням в управління частки Григорія Суркіса в розмірі понад 32,2%. Про це свідчать дані Нацбанку, передає УНН.

"У липні 2020 року Національним банком прийнято рішення за погодженням придбання істотної участі ПрАТ "Івекс Капітал" в АТ "А-БАНК" у зв'язку з отриманням в управління частки Григорія Суркіса в розмірі 32,2%", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, в грудні 2019 року АМКУ надав дозвіл ПАТ "Івекс Капітал" на отримання в управління пакета акцій Акцент-Банку, що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління банку.

"Концентрація полягає в отриманні ПрАТ "Івекс Капітал" в управління від Суркіса Г.М. акцій АТ "Акцент-Банк", що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління товариства", - повідомили в АМКУ.

Найбільшими акціонерами АТ "Акцент-Банк" ("А-Банк") є Ігор Суркіс (32,4368%), Григорій Суркіс (нардеп) (32,1991%), Світлана Суркіс (16,0975%), Марина Суркіс (16, 0975%).

У свою чергу, ПрАТ "Івекс Капітал" було створено в 1994 році. Головний вид діяльності компанії - надання фінансових послуг. Керівником ПрАТ "Івекс Капітал" є людина на ім'я Юрій Яковенко. Статутний капітал компанії становить 10 млн грн.

У 2018 році відносно ПрАТ "Івекс Капітал" було винесено постанову про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів. У маніпуляціях компанію запідозрила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Нагадаємо, за підсумками січня-червня чистий прибуток "Акцент-Банку" ( "А-Банк") скоротився в 2,5 рази, в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше - до 67,5 млн грн.

Також нагадаємо, на початку березня Нацбанк покарав сімейний банк Суркісів за підсумками перевірки щодо запобігання відмиванню доходів. Регулятор нарахував фінустанові штрафи в розмірі 400 тис. грн, зокрема, за ігнорування фінмоніторингу і роботу зі "зв'язаними" клієнтами.

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