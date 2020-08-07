Суркис-депутат продает свою долю в "А-Банке" - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Национальный банк Украины (НБУ) в июле согласовал приобретение ЧАО "Ивекс Капитал" (Киев) пакета акций "Акцент-Банка" в связи с получением в управление доли Григория Суркиса в размере более 32,2%. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка, передает УНН.
“В июле 2020 года Национальным банком приняты решения по согласованию приобретения существенного участия ЧАО „Ивэкс Капитал“ в АО „А-БАНК“ в связи с получением в управление доли Григория Суркиса в размере 32,2%”, — говорится в сообщении.
Напомним, в декабре 2019 года АМКУ предоставил разрешение ЧАО “Ивекс Капитал” на получение в управление пакета акций Акцент-Банка, что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления банка.
“Концентрация заключается в получении ЧАО „Ивекс Капитал“ в управление от Суркиса Г.М. акций АО „Акцент-Банк“, что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления общества”, — сообщили в АМКУ.
Крупнейшими акционерами АО “Акцент-Банк” (“А-Банк”) являются Игорь Суркис (32,4368%), Григорий Суркис (нардеп) (32,1991%), Светлана Суркис (16,0975%), Марина Суркис (16,0975%).
В свою очередь, ЧАО “Ивекс Капитал” было создано в 1994 году. Главный вид деятельности компании — предоставление финансовых услуг. Руководителем ЧАО “Ивекс Капитал” является человек по имени Юрий Яковенко. Уставной капитал компании составляет 10 млн грн.
В 2018 году в отношении ЧАО “Ивекс Капитал” было вынесено постановление о возбуждении дела о правонарушениях на рынке ценных бумаг. В манипуляциях компанию заподозрила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
Напомним, по итогам января-июня чистая прибыль “Акцент-Банка” (“А-Банк”) сократилась в 2,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 67,5 млн грн.
Также напомним, в начале марта Нацбанк наказал семейный банк Суркисов по итогам проверки по предотвращению отмывания доходов. Регулятор насчитал финучреждению штрафы в размере 400 тыс. грн, в частности, за игнорирование финмониторинга и работу со “связанными” клиентами.