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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 68751 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 95496 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105000 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124802 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100522 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101436 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103725 просмотра

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"А-Банк" семьи Суркисов сократил прибыль в 2,5 раза

"А-Банк" семьи Суркисов сократил прибыль в 2,5 раза

Киев  •  УНН

 • 61092 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. По итогам января-июня чистая прибыль "Акцент-Банка" ("А-Банк") сократилась в 2,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до 67,5 млн грн. Об этом свидетельствует сообщение банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает УНН.

Чистая прибыль банка за второй квартал 2020 года снизилась в 31,6 раза - до 2,29 млн грн.

Активы "А-Банка" по итогам января-июня 2020 года выросли на 21% - до 7,8 млрд грн, в том числе кредиты клиентам - на 17,5%, до 5,7 млрд грн, депозитные сертификаты Нацбанка Украины (НБУ ) - в 2,8 раза, до 750,6 млн грн, а денежные средства и их эквиваленты сократились на 4,2% - до 563,05 млн грн.

Обязательства банка за первое полугодие также увеличились - на 23,2%, до 6,8 млрд грн, в частности, текущие счета и депозиты клиентов - на 25,8%, до 6,5 млрд.

Собственный капитал "А-Банка" за этот период вырос на 7,7% - до 992 млн грн, а уставный - сохранился на уровне 502,2 млн грн.

Крупнейшими акционерами АО "Акцент-Банк" ("А-Банк") являются Игорь Суркис (32,4368%), Григорий Суркис (32,1991%), Светлана Суркис (16,0975%), Марина Суркис (16,0975%).

Как сообщал УНН, против "А-Банка" открыто 13 исполнительных производств.

А в начале марта Нацбанк наказал семейный банк Суркисов по итогам проверки по предотвращению отмывания доходов. Регулятор насчитал финучреждению штрафы в размере 400 тыс. грн, в частности, за игнорирование финмониторинга и работы со "связанными" клиентами.

Согласно данным YouControl, "А-Банк" фигурирует в более 400 уголовных судебных делах.

Украинские Национальные Новости

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