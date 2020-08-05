"А-Банк" семьи Суркисов сократил прибыль в 2,5 раза
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. По итогам января-июня чистая прибыль "Акцент-Банка" ("А-Банк") сократилась в 2,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до 67,5 млн грн. Об этом свидетельствует сообщение банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает УНН.
Чистая прибыль банка за второй квартал 2020 года снизилась в 31,6 раза - до 2,29 млн грн.
Активы "А-Банка" по итогам января-июня 2020 года выросли на 21% - до 7,8 млрд грн, в том числе кредиты клиентам - на 17,5%, до 5,7 млрд грн, депозитные сертификаты Нацбанка Украины (НБУ ) - в 2,8 раза, до 750,6 млн грн, а денежные средства и их эквиваленты сократились на 4,2% - до 563,05 млн грн.
Обязательства банка за первое полугодие также увеличились - на 23,2%, до 6,8 млрд грн, в частности, текущие счета и депозиты клиентов - на 25,8%, до 6,5 млрд.
Собственный капитал "А-Банка" за этот период вырос на 7,7% - до 992 млн грн, а уставный - сохранился на уровне 502,2 млн грн.
Крупнейшими акционерами АО "Акцент-Банк" ("А-Банк") являются Игорь Суркис (32,4368%), Григорий Суркис (32,1991%), Светлана Суркис (16,0975%), Марина Суркис (16,0975%).
Как сообщал УНН, против "А-Банка" открыто 13 исполнительных производств.
А в начале марта Нацбанк наказал семейный банк Суркисов по итогам проверки по предотвращению отмывания доходов. Регулятор насчитал финучреждению штрафы в размере 400 тыс. грн, в частности, за игнорирование финмониторинга и работы со "связанными" клиентами.
Согласно данным YouControl, "А-Банк" фигурирует в более 400 уголовных судебных делах.