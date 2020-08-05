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"А-Банк" сім'ї Суркісів скоротив прибуток в 2,5 рази

"А-Банк" сім'ї Суркісів скоротив прибуток в 2,5 рази

Київ • УНН

 • 61101 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. За підсумками січня-червня чистий прибуток "Акцент-Банку" ("А-Банк") скоротилася в 2,5 рази, в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше - до 67,5 млн грн. Про це свідчить повідомлення банку в системі розкриття інформації НКЦБФР, передає УНН.

Чистий прибуток банку за другий квартал 2020 року знизився в 31,6 рази - до 2,29 млн грн.

Активи "А-Банку" за підсумками січня-червня 2020 року зросли на 21% - до 7,8 млрд грн, в тому числі кредити клієнтам - на 17,5%, до 5,7 млрд грн, депозитні сертифікати Нацбанку України (НБУ) - в 2,8 рази, до 750,6 млн грн, а грошові кошти та їх еквіваленти скоротилися на 4,2% - до 563,05 млн грн.

Зобов'язання банку за перше півріччя також збільшились - на 23,2%, до 6,8 млрд грн, зокрема, поточні рахунки і депозити клієнтів - на 25,8%, до 6,5 млрд.грн.

Власний капітал "А-Банку" за цей період зріс на 7,7% - до 992 млн грн, а статутний - зберігся на рівні 502,2 млн грн.

Найбільшими акціонерами АТ "Акцент-Банк" ("А-Банк") є Ігор Суркіс (32,4368%), Григорій Суркіс (32,1991%), Світлана Суркіс (16,0975%), Марина Суркіс (16,0975%).

Як повідомляв УНН, проти "А-Банку" відкрито 13 виконавчих проваджень.

А на початку березня Нацбанк покарав сімейний банк Суркісів за підсумками перевірки щодо запобігання відмивання доходів. Регулятор нарахував фінустанові штрафи в розмірі 400 тис. грн, зокрема, за ігнорування фінмоніторингу і роботи зі "зв'язаними" клієнтами.

Згідно з даними YouControl, "А-Банк" фігурує в понад 400 кримінальних судових справах.

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