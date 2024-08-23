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Супутникові знімки показали наслідки удару по порту "кавказ"

Супутникові знімки показали наслідки удару по порту "кавказ"

Київ • УНН

 • 17723 перегляди

Оприлюднено супутникові знімки, що демонструють наслідки в порту "кавказ" після атаки. Видно знищений паром, пошкоджені судна та інфраструктуру, а також сліди пожежі.

Супутникові знімки демонструють наслідки ураження порту "кавказ" в Керченській протоці. Їх оприлюднив проект "Схеми" у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

На знімках супутника Planet Labs за 23 серпня, які є у розпорядженні "Схем", як повідомляється, "видно знищений паром та декілька невеликих суден, що стоять неподалік, які також могли бути ушкоджені внаслідок удару по порту "кавказ", що знаходиться у краснодарському краї рф".

"Супутник також зафіксував й пошкоджену інфраструктуру. Зокрема, уражена частина залізничного полотна, що веде до води. На знімках видно й ознаки пожежі – біля берега припарковані пожежні автомобілі", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

22 серпня влада краснодарського краю рф заявила про атаку на порт "кавказ". Пізніше у соцмережах з’явились відео, на яких палав паром "Конро Трейдер", який перевозив паливо.

Речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук підтвердив знищення "Конро Трейдер" і зауважив, що паром є однією з важливих ланок у ланцюгу російської військової логістики. За його словами, тепер робота порту "кавказ" частково заблокована.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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