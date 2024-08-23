Спутниковые снимки показали последствия удара по порту "кавказ"

Спутниковые снимки демонстрируют последствия поражения порта "кавказ" в Керченском проливе. Их обнародовал проект "Схемы" в пятницу, пишет УНН.

Детали

На снимках спутника Planet Labs за 23 августа, которые есть в распоряжении "Схем", как сообщается, "видно уничтоженный паром и несколько небольших судов, стоящих неподалеку, которые также могли быть повреждены в результате удара по порту "кавказ", что находится в краснодарском крае рф".

"Спутник также зафиксировал и поврежденную инфраструктуру. В частности, поражена часть железнодорожного полотна, ведущего к воде. На снимках видны и признаки пожара - у берега припаркованы пожарные автомобили", - говорится в сообщении.

Дополнение

22 августа власти краснодарского края рф заявили об атаке на порт "кавказ". Позже в соцсетях появились видео, на которых горел паром "Конро Трейдер", который перевозил топливо.

Спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук подтвердил уничтожение "Конро Трейдер" и отметил, что паром является одним из важных звеньев в цепи российской военной логистики. По его словам, теперь работа порта "кавказ" частично заблокирована.