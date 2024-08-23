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ВМС України підтвердили знищення російського порому в порту "Кавказ"

ВМС України підтвердили знищення російського порому в порту "Кавказ"

Київ • УНН

 • 25804 перегляди

Речник ВМС України офіційно підтвердив знищення російського порому "Конро Трейдер" у порту "Кавказ". Пором був важливою ланкою російської військової логістики, перевозячи паливо та озброєння.

У ВМС України офіційно підтвердили знищення російського порому "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" краснодарського краю  рф. Інформацію підвердив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода", передає УНН. 

Деталі 

На запитання,  чи можуть ВМС підтвердити, що Україна уразила російський паром  "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" краснодарського краю, Плетенчук відповів: 

"Саме так. Ми можемо підтвердити інформацію, що ціль було знищено ВМС. Без особливий подробиць". 

Речник ВМС  також вказав, що цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил. В першу чергу паливно-мастильними матеріалами, але окрім того він перевозив звісно і озброєння

"Тому це цілком легітимна ціль. І, відповідно, це має зменшити потенціал можливості нашого ворога, на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії", - зазначив він. 

Чим саме вдарили по "Конро Трейдеру" речник ВМС не уточнив.

Нагадаємо 

Оперативний штаб Краснодарського краю рф повідомив, що залізничний пором з паливом, який постраждав від українського удару в порту "Кавказ", затонув. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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