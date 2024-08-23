ВМС України підтвердили знищення російського порому в порту "Кавказ"
Київ • УНН
Речник ВМС України офіційно підтвердив знищення російського порому "Конро Трейдер" у порту "Кавказ". Пором був важливою ланкою російської військової логістики, перевозячи паливо та озброєння.
У ВМС України офіційно підтвердили знищення російського порому "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" краснодарського краю рф. Інформацію підвердив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода", передає УНН.
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На запитання, чи можуть ВМС підтвердити, що Україна уразила російський паром "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" краснодарського краю, Плетенчук відповів:
"Саме так. Ми можемо підтвердити інформацію, що ціль було знищено ВМС. Без особливий подробиць".
Речник ВМС також вказав, що цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил. В першу чергу паливно-мастильними матеріалами, але окрім того він перевозив звісно і озброєння
"Тому це цілком легітимна ціль. І, відповідно, це має зменшити потенціал можливості нашого ворога, на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії", - зазначив він.
Чим саме вдарили по "Конро Трейдеру" речник ВМС не уточнив.
Нагадаємо
Оперативний штаб Краснодарського краю рф повідомив, що залізничний пором з паливом, який постраждав від українського удару в порту "Кавказ", затонув.