ВМС Украины подтвердили уничтожение российского парома в порту "Кавказ"

В ВМС Украины официально подтвердили уничтожение российского парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" краснодарского края рф. Информацию подтвердил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода", передает УНН.

Детали

На вопрос, могут ли ВМС подтвердить, что Украина поразила российский паром "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" краснодарского края, Плетенчук ответил:

"Именно так. Мы можем подтвердить информацию, что цель была уничтожена ВМС. Без особый подробностей".

Представитель ВМС также указал, что этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики для обеспечения оккупационных сил. В первую очередь горюче-смазочными материалами, но кроме того он перевозил конечно и вооружение

"Поэтому это вполне легитимная цель. И, соответственно, это должно уменьшить потенциал возможности нашего врага, на тех локациях, где они ведут активные боевые действия", - отметил он.

Чем именно ударили по "Конро Трейдеру" представитель ВМС не уточнил.

Напомним



Оперативный штаб Краснодарского края рф сообщил, что железнодорожный паром с топливом, пострадавший от украинского удара в порту "Кавказ", затонул.

