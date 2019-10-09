Супертайфун "Хагібіс" загрожує Японії на вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На вихідних на Японію, як очікується, обрушиться 19-й тайфун в Тихоокеанському регіоні за цей сезон - "Хагібіс", обійшовши при цьому Південну Корею. Про це в середу повідомило Корейське метеорологічне агентство, передає УНН з посиланням на The Korea Herald.
За даними Корейського метеорологічного відомства, станом на 9 ранку у середу "Хагібіс" перебував у водах приблизно за 840 кілометрів на північний захід від острова Гуам у західній частині Тихого океану. Він слідував з півночі на північний захід зі швидкістю 13 кілометрів на годину і, як очікується, досягне вод за 980 кілометрів на північний схід від Окінави близько 9 години вечора у четвер.
Метеорологічне агентство заявило, що дуже сильний тайфун може виявитися наймасштабнішим у році. Наразі шторм має максимальну стійку швидкість вітру 55 метрів у секунду і центральний тиск 915 гектопаскалів.
Тим часом, Об'єднаний центр з попередження тайфунів США підвищив рейтинг "Хагібіса" до супертайфуна, через його стійку швидкість вітру в одну хвилину, що досягає 67 метрів у секунду.
Як повідомляв УНН, напередодні президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайну ситуацію для Співдружності Північних Маріанських островів через тайфун.