Супертайфун "Хагибис" угрожает Японии на выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. На выходных на Японию, как ожидается, обрушится 19-й тайфун в Тихоокеанском регионе за этот сезон - "Хагибис", обойдя при этом Южную Корею. Об этом в среду сообщило Корейское метеорологическое агентство, передаёт УНН со ссылкой на The Korea Herald.
По данным Корейского метеорологического ведомства, по состоянию на 9 утра в среду "Хагибис" находился в водах примерно в 840 километрах к северо-западу от острова Гуам в западной части Тихого океана. Он следовал с севера на северо-запад со скоростью 13 километров в час и, как ожидается, достигнет вод в 980 километрах к северо-востоку от Окинавы около 9 часов вечера в четверг.
Метеорологическое агентство заявило, что очень сильный тайфун может оказаться самым мощным в году. В настоящее время шторм имеет максимальную устойчивую скорость ветра 55 метров в секунду и центральное давление 915 гектопаскалей.
Между тем, Объединенный центр по предупреждению тайфунов США повысил рейтинг "Хагибиса" до супертайфуна, из-за его устойчивой скорости ветра в одну минуту, достигающей 67 метров в секунду.
Как сообщал УНН, накануне президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию для Содружества Северных Марианских островов из-за тайфуна.