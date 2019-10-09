Супертайфун "Хагибис" угрожает Японии на выходных

По данным Корейского метеорологического ведомства, по состоянию на 9 утра в среду "Хагибис" находился в водах примерно в 840 километрах к северо-западу от острова Гуам в западной части Тихого океана. Он следовал с севера на северо-запад со скоростью 13 километров в час и, как ожидается, достигнет вод в 980 километрах к северо-востоку от Окинавы около 9 часов вечера в четверг.

Метеорологическое агентство заявило, что очень сильный тайфун может оказаться самым мощным в году. В настоящее время шторм имеет максимальную устойчивую скорость ветра 55 метров в секунду и центральное давление 915 гектопаскалей.

Между тем, Объединенный центр по предупреждению тайфунов США повысил рейтинг "Хагибиса" до супертайфуна, из-за его устойчивой скорости ветра в одну минуту, достигающей 67 метров в секунду.

Как сообщал УНН, накануне президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию для Содружества Северных Марианских островов из-за тайфуна.