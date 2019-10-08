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Трамп объявил чрезвычайную ситуацию для Марианских островов из-за тайфуна Хагибис

Киев • УНН

 • 12967 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию для Содружества Северных Марианских островов из-за тайфуна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Time.

Трамп объявил чрезвычайную ситуацию для Марианских островов из-за тайфуна Хагибис

"Президент Дональд Трамп объявляет чрезвычайную ситуацию для Содружества Северных Марианских островов и предписывает правительству США помочь местной власти реагировать на тайфун. Тайфун Хагибис прошел над островом Анатахан, примерно в 80 километрах к северу от Сайпана, в начале вторника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тайфун угрожает островам Сайпан и Тиниан, которые входят в содружество Северных Марианских островов, находящихся в политическом союзе с США. С острова Гуам уже эвакуировали 140 человек.

Сообщается, что Дональд Трамп уполномочил Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям скоординировать усилия по ликвидации последствий катастроф.

Напомним, в Южной Корее из-за тайфуна Митаг погибли шесть человек.

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