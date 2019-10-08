Трамп оголосив надзвичайну ситуацію для Маріанських островів через тайфун Хагібіс
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайну ситуацію для Співдружності Північних Маріанських островів через тайфун. Про це повідомляє УНН із посиланням на Time.
"Президент Дональд Трамп оголошує надзвичайну ситуацію для Співдружності Північних Маріанських островів і наказує уряду США допомогти місцевій влада реагувати на тайфун. Тайфун Хагібіс пройшов над островом Анатахан, приблизно в 80 кілометрах на північ від Сайпана, на початку вівторка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що тайфун загрожує островам Сайпан і Тініан, які входять до співдружності Північних Маріанських островів, які перебувають у політичному союзі з США. З острова Гуам вже евакуювали 140 людей.
Повідомляється, що Дональд Трамп уповноважив Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій зкоординувати зусилля з ліквідації наслідків катастроф.
Нагадаємо, у Південній Кореї через тайфун Мітаг загинули шестеро людей.