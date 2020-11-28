Суперники команди Шевченка хитрують, щоб не "битися" на футбольному полі - Павелко

Павелко каже, що налаштований оптимістично.

"Мій оптимізм базується на нашій юридичній позиції. Я пишаюся, що команда Андрія Шевченка і гравці збірної настільки навели галасу в європейському футболі, що суперники намагаються знайти будь-які хитрощі, щоб не на футбольному полі битися з нами. Це гарна оцінка нашої збірної. Це заділ, щоб на ЄВРО ми показали свій рівень", - сказав він.

Президент УАФ нагадав про "справу Мораєса", в якій цей же апеляційний комітет УЄФА прийняв рішення на користь України.

"Це було дуже важливо для виходу на ЄВРО. А тепер ми йдемо проти цього комітету. У першому випадку була спроба не на футбольному полі забрати 6 очок у нас. Тепер знову спроби у такому плані вплинути на результат", - сказав він.

У разі, якщо CAS скасує рішення УЄФА - організація повинна буде призначити дату матчу, і теоретично такі дати є.

"Вважати, що треба швидше закрити груповий етап ЛН - це помилкова думка окремих менеджерів, які хочуть закрити це вікно.

Але для футболу і справедливості не повинно такого бути. Чеферін за футбол, він вивів європейський футбол зі складної ситуації ", - сказав Павелко.

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Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй "Швейцарія-Україна" був запланований на 17 листопада у місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, так як "ковід"-тести за день до поєдинку показали позитивні результати у трьох українських збірників. Провести повторний тест їм і іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерн відмовився. Навпаки - помістив всю нашу збірну на карантин.

18 листопада у проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких у команді Шевченка було мінімум 13 осіб.

Після повернення до Києва, збірники та представники делегації УАФ пройшли тестування на "ковід" у сертифікованій УЄФА лабораторії. І всі без винятку отримали негативні результати.

25 листопада, Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч "Швейцарія - Україна" не відбувся з вини збірної України, і зарахував їй технічну поразку з рахунком 0:3.