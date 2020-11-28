Суперники команди Шевченка хитрують, щоб не "битися" на футбольному полі - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Українська асоціація футболу не згодна із рішенням УЄФА щодо матчу зі Швейцарією, і буде відстоювати право української збірної на перегравання у Спортивному арбітражному суді у Лозанні (CAS). Можливість провести такий поєдинок ще є, вважає президент УАФ Андрій Павелко, передає УНН із посиланням на tribuna.com.
Павелко каже, що налаштований оптимістично.
"Мій оптимізм базується на нашій юридичній позиції. Я пишаюся, що команда Андрія Шевченка і гравці збірної настільки навели галасу в європейському футболі, що суперники намагаються знайти будь-які хитрощі, щоб не на футбольному полі битися з нами. Це гарна оцінка нашої збірної. Це заділ, щоб на ЄВРО ми показали свій рівень", - сказав він.
Президент УАФ нагадав про "справу Мораєса", в якій цей же апеляційний комітет УЄФА прийняв рішення на користь України.
"Це було дуже важливо для виходу на ЄВРО. А тепер ми йдемо проти цього комітету. У першому випадку була спроба не на футбольному полі забрати 6 очок у нас. Тепер знову спроби у такому плані вплинути на результат", - сказав він.
У разі, якщо CAS скасує рішення УЄФА - організація повинна буде призначити дату матчу, і теоретично такі дати є.
"Вважати, що треба швидше закрити груповий етап ЛН - це помилкова думка окремих менеджерів, які хочуть закрити це вікно.
Але для футболу і справедливості не повинно такого бути. Чеферін за футбол, він вивів європейський футбол зі складної ситуації ", - сказав Павелко.
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Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй "Швейцарія-Україна" був запланований на 17 листопада у місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, так як "ковід"-тести за день до поєдинку показали позитивні результати у трьох українських збірників. Провести повторний тест їм і іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерн відмовився. Навпаки - помістив всю нашу збірну на карантин.
18 листопада у проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких у команді Шевченка було мінімум 13 осіб.
Після повернення до Києва, збірники та представники делегації УАФ пройшли тестування на "ковід" у сертифікованій УЄФА лабораторії. І всі без винятку отримали негативні результати.
25 листопада, Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч "Швейцарія - Україна" не відбувся з вини збірної України, і зарахував їй технічну поразку з рахунком 0:3.