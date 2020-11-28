Соперники команды Шевченко ищут уловки, чтобы не "биться" на футбольном поле - Павелко

ukru
ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 13731 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 28323 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 48888 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 73456 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105637 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110346 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123377 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155790 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202066 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196291 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

4 марта, 00:30 • 82969 просмотра
российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

4 марта, 00:30 • 56533 просмотра
Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

4 марта, 00:31 • 69274 просмотра
россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

4 марта, 02:04 • 44400 просмотра
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

03:55 • 31493 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 344335 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 296393 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 450889 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 416694 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 399541 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 115534 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 194043 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 221741 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 201222 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 287486 просмотра
Актуальное
Соперники команды Шевченко ищут уловки, чтобы не "биться" на футбольном поле - Павелко

Соперники команды Шевченко ищут уловки, чтобы не "биться" на футбольном поле - Павелко

Киев  •  УНН

 • 13941 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украинская ассоциация футбола не согласна с решением УЕФА относительно матча со Швейцарией, и будет отстаивать право украинской сборной на переигровку в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Возможность провести такой поединок еще есть, считает президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН со ссылкой на tribuna.com.

Павелко говорит, что настроен оптимистично.

"Мой оптимизм базируется на нашей юридической позиции. Я горжусь, что команда Андрея Шевченко и игроки сборной настолько навели шороху в европейском футболе, что соперники пытаются найти любые уловки, чтобы не на футбольном поле сразиться с нами. Это хорошая оценка нашей сборной. Это задел, чтобы на ЕВРО мы показали свой уровень", - сказал он.

Президент УАФ напомнил о "деле Мораеса", в котором этот же апелляционный комитет УЕФА принял решение в пользу Украины.

"Это было очень важно для выхода на ЕВРО. А теперь мы идем против этого комитета. В первом случае была попытка не на футбольном поле забрать 6 очков у нас. Теперь опять попытки в таком плане повлиять на результат", - сказал он.

В случае если CAS отменит решение УЕФА – организация должна будет назначить дату матча, и теоретически такие даты есть.

"Считать, что надо побыстрее закрыть групповой этап ЛН - это ошибочное мнение отдельных менеджеров, которые хотят закрыть это окно. Но для футбола и справедливости не должно такого быть. Чеферин за футбол, он вывел европейский футбол из сложной ситуации", – сказал Павелко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Такая "победа" над Украиной хуже любого поражения", - швейцарские болельщики.

Напомним, матч 6-го тура Лиги наций "Швейцария-Украина" был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, так как "ковид"-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских сборников. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Наоборот - поместил всю нашу сборную на карантин.

18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было минимум 13 человек.

По возвращении в Киев, сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на "ковид" в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.

25 ноября, Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч "Швейцария - Украина" не состоялся по вине сборной Украины и засчитал ей техническое поражение со счетом 0:3.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спортполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы