Соперники команды Шевченко ищут уловки, чтобы не "биться" на футбольном поле - Павелко

Павелко говорит, что настроен оптимистично.

"Мой оптимизм базируется на нашей юридической позиции. Я горжусь, что команда Андрея Шевченко и игроки сборной настолько навели шороху в европейском футболе, что соперники пытаются найти любые уловки, чтобы не на футбольном поле сразиться с нами. Это хорошая оценка нашей сборной. Это задел, чтобы на ЕВРО мы показали свой уровень", - сказал он.

Президент УАФ напомнил о "деле Мораеса", в котором этот же апелляционный комитет УЕФА принял решение в пользу Украины.

"Это было очень важно для выхода на ЕВРО. А теперь мы идем против этого комитета. В первом случае была попытка не на футбольном поле забрать 6 очков у нас. Теперь опять попытки в таком плане повлиять на результат", - сказал он.

В случае если CAS отменит решение УЕФА – организация должна будет назначить дату матча, и теоретически такие даты есть.

"Считать, что надо побыстрее закрыть групповой этап ЛН - это ошибочное мнение отдельных менеджеров, которые хотят закрыть это окно. Но для футбола и справедливости не должно такого быть. Чеферин за футбол, он вывел европейский футбол из сложной ситуации", – сказал Павелко.

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Напомним, матч 6-го тура Лиги наций "Швейцария-Украина" был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, так как "ковид"-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских сборников. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Наоборот - поместил всю нашу сборную на карантин.

18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было минимум 13 человек.

По возвращении в Киев, сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на "ковид" в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.

25 ноября, Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч "Швейцария - Украина" не состоялся по вине сборной Украины и засчитал ей техническое поражение со счетом 0:3.