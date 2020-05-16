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Суперник "Шахтаря" по Лізі Європи виборов перемогу у поєдинку "Бундесліги"

Київ • УНН

 • 12883 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. "ВВК Арена" прийняла поєдинок відновленої після паузи німецької "Бундесліги" за участі "Аугсбурга" та суперника "Шахтаря" у Лізі Європи - "Вольфсбурга", який здобув звигягу - 2:1, передає кореспондент УНН.

Суперник "Шахтаря" по Лізі Європи виборов перемогу у поєдинку "Бундесліги"

У першій 15-хвилинці варто згадати лише удар з центру штрафної гравця "Аугсбурга" з яким впорався голкіпер. Наприкінці тайму гостям, які перебували на правах фаворита зустрічі, вдалося оформити гол – бразилець Отавіо здійснив навіс до карної зони, де ударом головою відзначився швейцарський легіонер Штеффен – 0:1.

У дебюті другої половини господарям вдалося вирівняти становище на табло. Гол вийшов дещо курйозним. Подача гравця "Аугсбурга" зі штрафного супроводжувалася зрізкою головою захисника "Вольфсбурга" Брукса по власним воротам. Кіпер відбив м'яч у поперечину, але на добиванні спрацював Єдвай – 1:1.

За схожим сценарієм відбувся і другий забитий м'яч у ворота "Вольфсбурга", але арбітр Фелікс Брих відмінив взяття воріт через офсайд. У відповідь колишній "динамівець" Адмір Мехмеді міг забити переможний м'яч у зустрічі за "Вольфсбург", але його спроба прийшлася в стійку воріт.

У компенсований час простріл низом на дальню стійку від швейцарця Мбабу замкнув Гінчек та приніс три очки гостям – 1:2.

Зауважимо, у турнірній таблиці "Вольфсбург"піднявся на 6-й рядок – 39 очок. "Аугсбург" 14-й із 27 балами (4-та поразка поспіль).

Додамо, що поєдинок пройшов без глядачів на стадіоні.

Нагадаємо, що "Вольфсбург" є суперником "Шахтаря" по плей-офф Ліги Європи.

Як повідомлялося раніше в УНН, "Боруссія" здобула розгромну перемогу над "Шальке" у "рурському дербі".

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