Соперник "Шахтера" по Лиге Европы победил в поединке "Бундеслиги"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. "ВВК Арена" приняла поединок восстановленной после паузы немецкой "Бундеслиги" с участием "Аугсбурга" и соперник "Шахтера" в Лиге Европы - "Вольфсбурга", который победил - 2:1, передает корреспондент УНН.
В первой 15-минутке достаточно вспомнить удар из центра штрафной игрока "Аугсбурга" с которым справился голкипер. В конце тайма гостям, находившиеся на правах фаворита встречи, удалось оформить гол - бразилец Отавио совершил навес в карную зону, где ударом головой отличился швейцарский легионер Штеффен - 0:1.
В дебюте второй половины хозяевам удалось выровнять положение на табло. Гол получился несколько курьезным. Подача игрока "Аугсбурга" со штрафного сопровождалась срезкой головой от защитника "Вольфсбурга" Брукса по собственным воротам. Кипер отбил мяч в перекладину, но на добивании сработал Едвай - 1:1.
По схожему сценарию прошел и второй забитый мяч в ворота "Вольфсбурга", но арбитр Феликс Брых отменил взятие ворот из-за офсайда. В ответ бывший "динамовец" Адмир Мехмеди мог забить победный мяч во встрече за "Вольфсбург", но его попытка пришлась в стойку ворот.
В компенсированное время прострел низом на дальнюю штангу от швейцарца Мбабу замкнул Гинчек и принес три очка гостям - 1:2.
Заметим, что в турнирной таблице "Вольфсбург" поднялся на 6-ю строчку - 39 очков. "Аугсбург" 14-й с 27 баллами (4-поражение подряд).
Добавим, что поединок прошел без зрителей на стадионе.
Напомним, что "Вольфсбург" является соперником "Шахтера" по плей-офф Лиги Европы.
Как сообщалось ранее в УНН, "Боруссия" одержала разгромную победу над "Шальке" в "рурском дерби".