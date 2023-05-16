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Сунак вимагає реформи ЄСПЛ напередодні саміту Ради Європи - Politico

Сунак вимагає реформи ЄСПЛ напередодні саміту Ради Європи - Politico

Київ • УНН

 • 596378 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті Ради Європи у вівторок планує представити аргументи щодо реформування повноважень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо довільного блокування рейсів для депортації в Сполученому Королівстві. Про це пише УНН, посилаючись на Politico.

Цитата

"Нам потрібно робити більше, щоб співпрацювати через кордони та між юрисдикціями, щоб покласти край нелегальній міграції та зупинити човни", - заявив прем'єр згідно з попередньо оприлюдненими зауваженнями.

Деталі

Зазначається, що Сунак, напередодні прибуття до Ісландії на європейський саміт та двосторонньої зустрічі з головою ЄСПЛ Сіофрою О’Лірі, скаже, що "поточна міжнародна міграційна система не працює". Він, як пише Politico, націлиться на Страсбурзький суд, який використовував правило 39 для блокування запланованих депортацій до Руанди після того, як Велика Британія оприлюднила свою схему у 2022 році. Правило 39 дозволяє ЄСПЛ застосовувати так звані тимчасові заходи, якщо, на його думку, "існує безпосередній ризик непоправної шкоди".

За даними видання, деякі з британських консерваторів виступили за вихід із суду, який, на їхню думку, блокує зусилля Великобританії "зупинити човни" - ключову мету уряду Сунака.

У квітні 2023 року британський прем'єр вніс поправки до основного законопроєкту про нелегальну міграцію, запровадивши повноваження, які дозволять міністрам ігнорувати тимчасові заборони згідно з правилом 39 ЄСПЛ. Згідно зі зміненим законопроєктом, який зараз розглядається в Палаті лордів, ці судові заборони виконуватимуться лише в окремих випадках і якщо міністр особисто вирішить їх виконувати.

Європейські політики та дипломати не викликають ентузіазму щодо цього заходу та застерегли Сунака від спроб обійти Страсбурзький суд, пише Politico. Однак замість того, щоб виступати за вихід із суду, прем'єр натомість планує закликати до загальноєвропейської реформи суду, щоб його міністрам не довелося використовувати свої нові повноваження.

Як розповів співрозмовник видання, Сунак буде доводити, що будь-які заходи, запроваджені європейськими урядами, такі як його законопроєкт про нелегальну міграцію, повинні "йти пліч-о-пліч із глобальною системою надання притулку, яка відповідає меті". Джерело додало, що прем'єр також закликатиме до реформування процесу Правила 39, щоб забезпечити "належну прозорість, більшу підзвітність і можливість перегляду рішень".

Нагадаємо

Велика Британія очікує, що цього року до 56 000 іммігрантів прибудуть на невеликих човнах до її берегів.

Міністр внутрішніх справ Суелла Браверман у квітні заявила, що мігранти, які ризикують своїм життям, щоб прибути до Великої Британії на невеликих човнах, є "злочинцями".

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