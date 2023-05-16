Сунак требует реформы ЕСПЧ накануне саммита Совета Европы - Politico

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"Нам нужно делать больше, чтобы сотрудничать через границы и между юрисдикциями, чтобы положить конец нелегальной миграции и остановить лодки", - заявил премьер согласно предварительно обнародованным замечаниям.

Детали

Отмечается, что Сунак, накануне прибытия в Исландию на европейский саммит и двусторонней встречи с председателем ЕСПЧ Сиофрой О’Лири, скажет, что "текущая международная миграционная система не работает". Он, как пишет Politico, нацелится на Страсбургский суд, который использовал правило 39 для блокирования запланированных депортаций в Руанду после того, как Великобритания обнародовала свою схему в 2022 году. Правило 39 позволяет ЕСПЧ применять так называемые временные меры, если, по его мнению, "существует непосредственный риск непоправимого вреда".

По данным издания, некоторые из британских консерваторов выступили за выход из суда, который, по их мнению, блокирует усилия Великобритании "остановить лодки" - ключевую цель правительства Сунака.

В апреле 2023 года британский премьер внес поправки в основной законопроект о нелегальной миграции, введя полномочия, которые позволят министрам игнорировать временные запреты согласно правилу 39 ЕСПЧ. Согласно измененному законопроекту, который сейчас рассматривается в Палате лордов, эти судебные запреты будут выполняться только в отдельных случаях и если министр лично решит их выполнять.

Европейские политики и дипломаты не вызывают энтузиазма по поводу этой меры и предостерегли Сунака от попыток обойти Страсбургский суд, пишет Politico. Однако вместо того, чтобы выступать за выход из суда, премьер вместо этого планирует призвать к общеевропейской реформе суда, чтобы его министрам не пришлось использовать свои новые полномочия.

Как рассказал собеседник издания, Сунак будет доказывать, что любые меры, введенные европейскими правительствами, такие как его законопроект о нелегальной миграции, должны "идти бок о бок с глобальной системой предоставления убежища, которая соответствует цели". Источник добавил, что премьер также будет призывать к реформированию процесса Правила 39, чтобы обеспечить "надлежащую прозрачность, большую подотчетность и возможность пересмотра решений".

Напомним

Великобритания ожидает, что в этом году до 56 000 иммигрантов прибудут на небольших лодках к ее берегам.

Министр внутренних дел Суэлла Браверман в апреле заявила, что мигранты, которые рискуют своей жизнью, чтобы прибыть в Великобританию на небольших лодках, являются "преступниками".