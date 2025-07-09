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Сумщина зазнала нічної атаки рф дронами: троє постраждалих, є перебої зі світлом

Київ • УНН

 • 453 перегляди

Два ворожі ударні дрони атакували селище Недригайлів на Роменщині, поранивши трьох людей, одного з опіками. Пошкоджено 12 будинків, 7 автомобілів та СТО, понад 80 абонентів залишилися без світла.

Сумщина зазнала нічної атаки рф дронами: троє постраждалих, є перебої зі світлом

У Сумській області вночі російські війська атакували ударними дронами,  відомо про 3 постраждалих, є руйнування та знеструмлення, повідомив у середу голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Уночі Роменщину атакували два ворожі ударні дрони. російські БпЛА вдарили по селищу Недригайлів. Постраждали троє людей, один з них – у лікарні з опіками

З його слів, попередньо встановлено пошкодження: 12 приватних житлових будинків, 7 автомобілів (один згорів повністю), будівля станції техобслуговування.

"Без електропостачання залишаються понад 80 абонентів - енергетики вже працюють над відновленням", - повідомив Григоров.

Доповнення

За даними Сумської ОВА, внаслідок російських обстрілів території області минулої доби є поранені мирні жителі: у Шосткинській громаді внаслідок атаки БпЛА поранена 74-річна жінка.

Протягом доби, з ранку 8 липня до ранку 9 липня, російські війська здійснили 75 обстрілів по 39 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ: понад 20 скидань ВОГ з БпЛА; понад 20 ударів КАБів; понад 20 ударів РСЗВ. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетний удар по території Сумщини.

У пошкодження у трьох громадах, у тому числі у Краснопільській громаді - навчального закладу.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Сумська область
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