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Сумщина подверглась ночной атаке РФ дронами: трое пострадавших, есть перебои со светом

Киев • УНН

 • 543 просмотра

Два вражеских ударных дрона атаковали поселок Недригайлов на Роменщине, ранив трех человек, одного с ожогами. Повреждено 12 домов, 7 автомобилей и СТО, более 80 абонентов остались без света.

Сумщина подверглась ночной атаке РФ дронами: трое пострадавших, есть перебои со светом

В Сумской области ночью российские войска атаковали ударными дронами, известно о 3 пострадавших, есть разрушения и обесточивание, сообщил в среду глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Ночью Роменщину атаковали два вражеских ударных дрона. российские БпЛА ударили по поселку Недригайлов. Пострадали три человека, один из них – в больнице с ожогами

По его словам, предварительно установлены повреждения: 12 частных жилых домов, 7 автомобилей (один сгорел полностью), здание станции техобслуживания.

"Без электроснабжения остаются более 80 абонентов - энергетики уже работают над восстановлением", - сообщил Григоров.

Дополнение

По данным Сумской ОВА, в результате российских обстрелов территории области за прошедшие сутки есть раненые мирные жители: в Шосткинской общине в результате атаки БпЛА ранена 74-летняя женщина.

В течение суток, с утра 8 июля до утра 9 июля, российские войска совершили 75 обстрелов по 39 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с БпЛА и РСЗО: более 20 сбросов ВОГ с БпЛА; более 20 ударов КАБов; более 20 ударов РСЗО. Также враг совершил удары FPV-дронами, БпЛА и ракетный удар по территории Сумщины.

Повреждения в трех общинах, в том числе в Краснопольской общине - учебного заведения.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Сумская область
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