Сумщина вночі зазнала 6 ворожих обстрілів: на одну з громад росіяни скинули міни
Київ • УНН
Окупанти обстріляли Сумську область шість раз за ніч
Сумську область вночі російські війська обстріляли шість разів, що призвело до 18 вибухів у п'яти громадах, повідомили у суботу у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Уночі росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 18 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.
Зафіксовано обстріли з артилерії та мінометів, а також скидання мін:
- Миропільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (4 вибухи).
- Білопільська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи) та обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи).
- Свеська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
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