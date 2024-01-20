Сумщина вночі зазнала 6 ворожих обстрілів: на одну з громад росіяни скинули міни

Сумську область вночі російські війська обстріляли шість разів, що призвело до 18 вибухів у п'яти громадах, повідомили у суботу у Сумській ОВА, пише УНН.

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"Уночі росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 18 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Зафіксовано обстріли з артилерії та мінометів, а також скидання мін:

Миропільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (4 вибухи).

Білопільська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи).



Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи) та обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи).



Свеська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.



Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).



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