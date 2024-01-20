Сумская область ночью подверглась 6 вражеским обстрелам: на одну из громад россияне сбросили мины

Сумскую область ночью российские войска обстреляли шесть раз, что привело к 18 взрывам в пяти громадах, сообщили в субботу в Сумской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Ночью россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 18 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская, Середино-Будская, Свесская, Зноб-Новгородская громады", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Зафиксированы обстрелы из артиллерии и минометов, а также сброс мин:

Миропольская громада: враг бил из ствольной артиллерии (4 взрыва).

Белопольская громада: осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва).



Середино-Будская громада: был минометный обстрел (2 взрыва) и обстрел из ствольной артиллерии (2 взрыва).



Свесская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.



Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).



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