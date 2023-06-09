Сумщина: протягом доби ворог 13 разів обстріляв прикордонні громади області
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Протягом минулої доби росіяни здійснили 13 обстрілів Сумської області, зафіксовано 79 вибухів. Унаслідок чого є пошкодження приватного будинку, автівки та електромережі, повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
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"Протягом дня росіяни здійснили 13 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 79 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Великописарівська громади", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Так, по Миропільській громаді вівся мінометний обстріл – зафіксовано16 вибухів.
У Білопільській громаді зафіксовано обстріл з міномету – пролунало 13 вибухів.
По Новослобідській громаді з території рф ворожий гвинтокрил здійснив пуск 3 ракет.
На територію Краснопільської громади ворог скинув 37 мін.
По Великописарівській громаді був здійснений мінометний обстріл – пролунало 8 вибухів та артобстріл – теж 8 вибухів.
По Середино-Будській громаді росіяни гатили з мінометів – зафіксовано 5 вибухів. Внаслідок атаки пошкоджено 1 приватний будинок, приватне авто та електромережу.
Нагадаємо
Окупанти протягом минулої доби завдали одного ракетного та 27 авіаційних ударів по Україні.