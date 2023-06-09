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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Сумщина: в течение суток враг 13 раз обстрелял приграничные громады области

Киев • УНН

 • 194686 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. За прошедшие сутки россияне совершили 13 обстрелов Сумской области, зафиксировано 79 взрывов. В результате чего есть повреждения частного дома, автомобиля и электросети, сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Сумщина: в течение суток враг 13 раз обстрелял приграничные громады области

Цитата

"В течение дня россияне совершили 13 обстрелов приграничья. Зафиксировано 79 взрывов. Обстрелам подверглись Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Середино-Будская, Новослободская, Великописаревская громады", - говорится в сообщении.

Детали

Так, по Миропольской громаде велся минометный обстрел – зафиксировано 16 взрывов.

В Белопольской громаде зафиксирован обстрел из миномета – прозвучало 13 взрывов.

По Новослободской громаде с территории рф вражеский вертолет осуществил пуск 3 ракет.

На территорию Краснопольской громады враг сбросил 37 мин.

По Великописаревской громаде был осуществлен минометный обстрел – прозвучало 8 взрывов и артобстрел – тоже 8 взрывов.

По Середино-Будской громаде россияне били из минометов – зафиксировано 5 взрывов. В результате атаки поврежден 1 частный дом, частное авто и электросеть.

Напомним

Оккупанты за прошедшие сутки нанесли один ракетный и 27 авиационных ударов по Украине.

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