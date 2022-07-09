Сумщина: окупанти протягом дня обстрілювали три громади області

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"Шалигінська громада: тут майже опівдні було 6 вибухів - росіяни стріляли із реактивних систем залпового вогню. У той же часовий проміжок було випущено 2 ракети з літака, який не перетинав державний кордон. Ввечері, о пів на сьому росіяни так само випустили ще 12 ракет. Після цього відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню, 24 приходи", - зазначив він.

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Голова ОВА також додав, що опівдні на околицях двох населених пунктів Хотінської громади окупанти відкрили мінометний вогонь. Троє людей поранені.

Ближче до першої години дня російські загарбники випустили 6 мін з мінометів по Есманьській громаді. А о другій годині ще 4.

Ближче до пів на третю - ще 7 мінометних приходів.

"Щодо ранкових обстрілів сьогодні: внаслідок ракетних з гелікоптера у Миропільській громаді поранені двоє людей", - наголосив Живицький.

Нагадаємо

Російські окупанти ракетами обстріляли три громади у Сумській області.