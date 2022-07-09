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Сумщина: окупанти протягом дня обстрілювали три громади області

Сумщина: окупанти протягом дня обстрілювали три громади області

Київ • УНН

 • 85125 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Сьогодні, 9 липня, російські окупанти обстріляли прикордонні райони Сумської області за допомогою РСЗВ, літаків і мінометів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Цитата

"Шалигінська громада: тут майже опівдні було 6 вибухів - росіяни стріляли із реактивних систем залпового вогню. У той же часовий проміжок було випущено 2 ракети з літака, який не перетинав державний кордон. Ввечері, о пів на сьому росіяни так само випустили ще 12 ракет. Після цього відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню, 24 приходи", - зазначив він.

Деталі

Голова ОВА також додав, що опівдні на околицях двох населених пунктів Хотінської громади окупанти відкрили мінометний вогонь. Троє людей поранені.

Ближче до першої години дня російські загарбники випустили 6 мін з мінометів по Есманьській громаді. А о другій годині ще 4.
Ближче до пів на третю - ще 7 мінометних приходів.

"Щодо ранкових обстрілів сьогодні: внаслідок ракетних з гелікоптера у Миропільській громаді поранені двоє людей", - наголосив Живицький.

Нагадаємо 

Російські окупанти ракетами обстріляли три громади у Сумській області.

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