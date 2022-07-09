Сумщина: оккупанты в течение дня обстреливали три общины области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Сегодня, 9 июля, российские оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской области с помощью РСЗО, самолетов и минометов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
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"Шалыгинская община: здесь почти в полдень было 6 взрывов - россияне стреляли из реактивных систем залпового огня. В тот же временной промежуток было выпущено 2 ракеты из самолета, не пересекавшего государственную границу. Вечером, в полседьмого россияне так же выпустили еще 12 ракет. После этого открыли огонь из реактивных систем залпового огня, 24 прихода", - отметил он.
Детали
Глава ОВА также добавил, что в полдень в окрестностях двух населенных пунктов Хотинского общества оккупанты открыли минометный огонь. Три человека ранены.
Ближе к часу дня российские захватчики выпустили 6 мин из минометов по Эсманьской общине. А в два часа еще 4.
Ближе к половине третьего – еще 7 минометных приходов.
"О утренних обстрелах сегодня: в результате ракетных с вертолета в Миропольской общине ранены два человека", - подчеркнул Живицкий.
Напомним
Российские оккупанты ракетами обстреляли три общины в Сумской области.