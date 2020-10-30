Сумніви в українському кандидаті на вакцину від COVID-19 необґрунтовані - епідеміолог

“Це питання соціального характеру, я його прокоментую його не як лікар, а просто як людина, яка живе в Україні”, — уточнила вона.

За словами Сояк, так склалося, що українці, розчаровані в політиках, звикли сумніватися буквально у всьому, в тому числі, і в науковому потенціалі нашої країни.

Однак, та політична критика, яка сьогодні звучить на адресу розробки українськими вченими кандидата на протівоковідну вакцину — не обґрунтована, констатувала Сояк.

“Усі сумніви щодо кандидата на вакцину ні в одному контексті необґрунтовані поки що. Ми не бачили, ми не пробували, ми не можемо говорити, що це погано. Звичайно, є шанс, що ми перші це зробимо”, — вважає епідеміолог.

Сояк пояснює, що інформаційний ажіотаж, що виник на цю тему, сьогодні сповнений маніпуляцій.

“Це політичні дебати, питання. Дійсно багато хто користується цією ситуацією в свою сторону. Тим більше під час проведення виборів”, — уточнила вона.

Нагадаємо, напередодні, відомі українські вчені звернулися до політиків з вимогою припинити поширення неправдивої інформації та спекуляцій навколо розробки кандидата на вакцину проти COVID-19.

За словами глави МОЗ Максима Степанова, українська вакцина від коронавірусу може з’явитися в країні приблизно через рік.

Раніше, повідомлялося, що доклінічна фаза випробувань української вакцини-кандидата від COVID-19 завершена, і вона має хороші перспективи.