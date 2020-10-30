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Сомнения в украинском кандидате на вакцину от COVID-19 не обоснованные - эпидемиолог

Сомнения в украинском кандидате на вакцину от COVID-19 не обоснованные - эпидемиолог

Киев  •  УНН

 • 8336 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Сомнения в возможности украинских ученых разработать вакцину от COVID-19 и критика уже разработанного кандидата на вакцину ничем не обоснованы. У нашей страны есть шанс совершить этот прорыв. Об этом УНН сказал врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.

“Это вопрос социального характера, я его прокомментирую его не как врач, а просто как человек, который живет в Украине”, — уточнила она.

По словам Сояк, так сложилось, что украинцы, разочарованные в политиках, привыкли сомневаться буквально во всем, в том числе, и в научном потенциале нашей страны.

Однако, та политическая критика, которая сегодня звучит в адрес разработки украинскими ученными кандидата на противоковидную вакцину — не обоснована, констатировала Сояк.

“Все сомнения в кандидате на вакцину ни в одном контексте не обоснованные пока что. Мы не видели, мы не пробовали, мы не можем говорить, что это плохо. Конечно, есть шанс, что мы первые это сделаем”, — считает эпидемиолог.

Сояк поясняет, что информационный ажиотаж, возникший на эту тему, сегодня полон манипуляций.

“Это политические дебаты, вопросы. Действительно многие пользуются этой ситуацией в свою сторону. Тем более во время проведения выборов”, — уточнила она.

Напомним, накануне, известные украинские ученые обратились к политикам с требованием прекратить распространение ложной информации и спекуляций вокруг разработки кандидата на вакцину против COVID-19.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, украинская вакцина от коронавируса может появиться в стране примерно через год.

Ранее, сообщалось, что доклиническая фаза испытаний украинской вакцины-кандидата от COVID-19 завершена, и она имеет хорошие перспективы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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