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Сухість у носі і кон'юнктивіт можуть бути симптомами COVID-19 - Голубовська

Київ • УНН

 • 59913 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Сухість у носі та кон’юнктивіт можуть бути симптомами коронавірусної хвороби. Такі симптоми можуть супроводжуватися при легкій та важкій формах хвороби. Про це в інтерв’ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

Сухість у носі і кон'юнктивіт можуть бути симптомами COVID-19 - Голубовська

"Може бути сухість у носі, може бути кон’юнктивіт... кон’юнктивіти можуть бути виражені", - сказала Голубовська.

За її словами, при такому захворюванні сухість буде більш вираженим симптомом, ніж нежить.

"У носі багато рецепторів і цей вірус вражає ці рецептори, це розсадник цієї інфекції…Хтось може не звернути увагу на цю сухість, воно все нашаровується на звичні стани людини", - додала лікар.

За словами Голубовської, сухість у носі може бути супроводжуючим симптомом від легкої до тяжкої форм хвороби.

Нагадаємо, як зазначила Голубовська, українцям треба звикати носити маски, а також дотримуватися дистанції під час відвідування місць масового скупчення людей.

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