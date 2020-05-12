Сухість у носі і кон'юнктивіт можуть бути симптомами COVID-19 - Голубовська
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Сухість у носі та кон’юнктивіт можуть бути симптомами коронавірусної хвороби. Такі симптоми можуть супроводжуватися при легкій та важкій формах хвороби. Про це в інтерв’ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
"Може бути сухість у носі, може бути кон’юнктивіт... кон’юнктивіти можуть бути виражені", - сказала Голубовська.
За її словами, при такому захворюванні сухість буде більш вираженим симптомом, ніж нежить.
"У носі багато рецепторів і цей вірус вражає ці рецептори, це розсадник цієї інфекції…Хтось може не звернути увагу на цю сухість, воно все нашаровується на звичні стани людини", - додала лікар.
За словами Голубовської, сухість у носі може бути супроводжуючим симптомом від легкої до тяжкої форм хвороби.
Нагадаємо, як зазначила Голубовська, українцям треба звикати носити маски, а також дотримуватися дистанції під час відвідування місць масового скупчення людей.