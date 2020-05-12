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Сухость в носу и конъюнктивит могут быть симптомами COVID-19 - Голубовская

Киев • УНН

 • 59913 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Сухость в носу и конъюнктивит могут быть симптомами коронавирусной болезни. Такие симптомы могут сопровождаться при легкой и тяжелой формах болезни. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Сухость в носу и конъюнктивит могут быть симптомами COVID-19 - Голубовская

"Может быть сухость в носу, может быть конъюнктивит... конъюнктивиты могут быть выражены", - сказала Голубовская.

По ее словам, при таком заболевании сухость будет более выраженным симптомом, чем насморк.

"В носу много рецепторов и этот вирус поражает эти рецепторы, это рассадник этой инфекции... Кто-то может не обратить внимание на эту сухость, оно все наслаивается на привычные состояния человека", - добавила врач.

По словам Голубовской, сухость в носу может быть сопровождающим симптомом от легкой до тяжелой форм болезни.

Напомним, как отметила Голубовская, украинцам надо привыкать носить маски, а также соблюдать дистанцию во время посещения мест массового скопления людей.

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