Сухость в носу и конъюнктивит могут быть симптомами COVID-19 - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Сухость в носу и конъюнктивит могут быть симптомами коронавирусной болезни. Такие симптомы могут сопровождаться при легкой и тяжелой формах болезни. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.
"Может быть сухость в носу, может быть конъюнктивит... конъюнктивиты могут быть выражены", - сказала Голубовская.
По ее словам, при таком заболевании сухость будет более выраженным симптомом, чем насморк.
"В носу много рецепторов и этот вирус поражает эти рецепторы, это рассадник этой инфекции... Кто-то может не обратить внимание на эту сухость, оно все наслаивается на привычные состояния человека", - добавила врач.
По словам Голубовской, сухость в носу может быть сопровождающим симптомом от легкой до тяжелой форм болезни.
Напомним, как отметила Голубовская, украинцам надо привыкать носить маски, а также соблюдать дистанцию во время посещения мест массового скопления людей.