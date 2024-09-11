Судитимуть трьох підозрюваних у привласненні 7,7 млн грн, виділених на відновлення Херсонщини
Київ • УНН
Трьох осіб звинувачують у привласненні коштів, виділених на обстеження пошкоджених об'єктів Херсонської області. Вартість робіт була завищена в 15 разів, що призвело до незаконного перерахування 7,7 млн грн.
Скеровано до суду справу, в якій очільницю одного з департаментів Херсонської ОВА, власника та директора приватної компанії підозрюють у заволодіння мільйонними коштами під час техобстеження об'єктів Херсонщини, пошкоджених внаслідок військової агресії рф. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає УНН.
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САП та НАБУ направили до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, обвинувачених у заволодінні 7,7 млн грн державних коштів при наданні послуг з обстеження об'єктів, пошкоджених у Херсонській області внаслідок військової агресії рф.
У межах досудового розслідування встановлено, що очільниця одного з Департаментів Херсонської ОВА, діючи спільно із власником приватної компанії, організувала протиправне заволодіння бюджетними коштами під час виконання договору про обстеження технічного стану 107 об'єктів соціальної інфраструктури.
З’ясувалося, що вартість виконаних робіт із технічного обстеження була завищена більш ніж у 15 разів. Як наслідок, із резервного фонду Кабінету Міністрів України зайво перераховано 7,7 млн грн, якими й заволоділи викриті особи.
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