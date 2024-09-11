Будут судить трех подозреваемых в присвоении 7,7 млн грн, выделенных на восстановление Херсонщины

Направлено в суд дело, в котором руководительницу одного из департаментов Херсонской ОГА, владельца и директора частной компании подозревают в завладении миллионными средствами при техобследовании объектов Херсонщины, поврежденных в результате военной агрессии РФ. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.

Детали

САП и НАБУ направили в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, обвиняемых в завладении 7,7 млн грн государственных средств при оказании услуг по обследованию объектов, поврежденных в Херсонской области в результате военной агрессии РФ.

В рамках досудебного расследования установлено, что руководительница одного из Департаментов Херсонской ОГА, действуя совместно с владельцем частной компании, организовала противоправное завладение бюджетными средствами при выполнении договора об обследовании технического состояния 107 объектов социальной инфраструктуры.

Выяснилось, что стоимость выполненных работ по техническому обследованию была завышена более чем в 15 раз. Как следствие, из резервного фонда Кабинета Министров Украины излишне перечислено 7,7 млн грн, которыми и завладели разоблаченные лица.

Напомним

Правоохранители задержали группу работников почты, которые похищали из посылок дроны для ВСУ и перепродавали их в интернете. Злоумышленники присвоили 26 отправлений на сумму почти 6 млн грн.

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