Судове засідання у справі сім'ї Давиденка проти Веревського завершилось не на користь олігарха

Деталі

Мова про справу #927/461/21 за позовом матері покійного політика Валентини Давиденко до КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії" Андрія Веревського, в рамках якого вирішується питання забезпечення арешту корпоративних прав та заборони реєстраційних дій по компанії "Агродім".

Уже тривалий час Давиденко намагається повернути сімейну компанію "Агродім" з-під контролю людей і компаній, яких асоціюють з Веревським. "Агродім" перейшов під їх управління відразу після смерті політика.

Валентині Давиденко вдалося отримати позитивне рішення суду в Господарському суді Чернігівської області, який заборонив компаніям і людям, яких асоціюють з Веревським і його агрохолдингом "Кернел", вчиняти будь-які реєстраційні дії з частками компанії "Агродім", які потрапили в їх володіння. Однак тепер представники Веревського намагаються "знести" це рішення в апеляції.

Сьогодні у цій справі відбулися слухання, але самовідвід заявила суддя Алла Тищенко, яка напередодні була несподівано включена до складу суду, тому засідання було перенесено на інший день.

УНН спробував взяти коментар у адвоката Олексія Кулькіна, який представляв сторону КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії" Андрія Веревського в суді, але той відмовився надавати будь-яку інформацію, посилаючись на заборону клієнтів.

Зокрема УНН хотів дізнатися, як КУА "Прогресивні інвестиції" Андрія Веревського змогли купити частку "Агродому" у Давиденко, але при цьому не заплатити їй ні копійки. Крім того, було проігнороване питання, навіщо люди, яких пов'язують з Веревським, створили клон компанії Давиденко і назвали його "Агродім." (з крапкою у назві), куди переманили частину пайовиків. І головне питання: навіщо людям Веревського знадобилося оскаржувати рішення чернігівського суду і знімати арешт з часток "Агродому", що може призвести до довгого ланцюгу постійних перепродажів. Але всі ці питання залишилися без відповіді.

Варто відзначити, що Олексій Кулькін не простий адвокат на аутсорсі. Це діючий співробітник "Кернел", який відповідає на сьогодні за програми партнерства "Кернел" з іншими агрокомпаніями. Чим закінчується таке партнерство, не складно здогадатися на прикладі "Агродому". Суть в тому, що в "Кернел" придумали схему і вона активно зараз реалізується за участю Кулькіна, яка передбачає укладання складних договорів з партнерами, включаючи рамкові угоди, договір консалтингу та інше, а невиконання контрагентом хоча б одного з них автоматично означає його дефолт по принципом "доміно".

Сторона Давиденко навпаки, від коментарів не відмовлялася, а поведінку сторони Веревського вважає логічною з огляду на те, що відповідачу нічого сказати на своє виправдання.

"Коли нічого правдивого сказати, то відмовляються від коментарів. Коли адвокату щось забороняють, на зворотному боці ордера позначаються всі заборони. Якщо немає таких записів, йому нічого не забороняється", - зазначила сторона Давиденко.

Далі, за словами юристів Давиденко, буде проведено авторозподіл справи між суддям і сформується новий склад суду. А поки в дії залишається рішення чернігівського суду, яке унеможливлює будь-які зміни щодо спірних часток компанії "Агродом".

"Апеляційний господарський суд у черговий раз довів свою неупередженість і ми розраховуємо на справедливе рішення", - підсумували представники Давиденко.

У контексті

У травні минулого року стало відомо про смерть народного депутата Валерія Давиденка, який розвивав агрокомпанію "Агродім" в Чернігівській області останні 20 років, до переходу на держслужбу. 100% корпоративних прав володіла Валентина Давиденко, мати політика. Після смерті Валерія Давиденка за формальними підставами був встановлений контроль над сімейною компанією Давиденка з боку осіб і компаній, яких асоціюють з агрохолдингом "Кернел". Валентина Давиденко була відсторонена від управління компанією.

Вдова Людмила Давиденко заявила, що боротьба з "Кернел" триває і вже є юридичні перемоги на користь її сім'ї. Також вона зазначає, що проти "Кернел" готові позови до міжнародних судів, адже за її словами, "мова йде про відновлення справедливості та захисту бізнесу, що був створений багато років тому і має велике значення для Чернігівської області! І справа "Агродому" є дуже показовою вже для всієї України".

До речі

Андрія Веревського називають олігархом неспроста. За версією законопроекту Президента Володимира Зеленського про олігархів, він потрапляє в цей список за всіма необхідними критеріями, а саме: має істотний політичний вплив (Веревського називають бенефіціаром депутатської групи "Довіра"), має монопольне становище на ринку (частка його компанії "Кернел" в 2018 році була оцінена АМКУ в 35% на ринку соняшникової олії, що означає монопольне становище), а його активи оцінюють в 520 млн доларів, що безумовно більше визначених Президентом 80 млн доларів.