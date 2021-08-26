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Судебное заседание по делу семьи Давыденко против Веревского завершилось не в пользу олигарха

Судебное заседание по делу семьи Давыденко против Веревского завершилось не в пользу олигарха

Киев  •  УНН

 • 30540 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Очередное судебное заседание по делу семьи покойного политика Валерия Давыденко против агрохолдинга “Кернел” Андрея Веревского по сути закончилось техническим поражением последнего, сообщает УНН.

Детали

Речь о деле #927/461/21 по иску матери покойного политика Валентины Давыденко к КУА “Прогрессивные инвестиционные стратегии” Андрея Веревского, в рамках которого решается вопрос обеспечения ареста корпоративных прав и запрета регистрационных действий по компании “Агродом”.

Уже длительно Давыденко пытается вернуть семейную компанию “Агродом” из-под контроля людей и компаний, которых ассоциируют с Веревским. “Агродом” перешел под их управление сразу после смерти политика.

Валентине Давыденко удалось получить положительное решение суда в Хозяйственном суде Черниговской области, который запретил компаниям и людям, которых ассоциируют с Веревским и его агрохолдингом “Кернел”, совершать какие-либо регистрационные действия с долями компании “Агродом”, которые попали в их владение. Однако теперь представители Веревского пытаются “снести” это решение в апелляции.

Сегодня по этому делу состоялись слушания, но самоотвод заявила судья Алла Тищенко, которая накануне была неожиданно включена в состав суда, поэтому заседание было перенесено на другой день.

УНН попытался взять комментарий у адвоката Алексея Кулькина, который представлял сторону КУА “Прогрессивные инвестиционные стратегии” Андрея Веревского в суде, но тот отказался предоставлять какую-либо информацию, ссылаясь на запрет клиентов.

В частности УНН хотел узнать, как КУА “Прогрессивные инвестиции” Андрея Веревского смогли купить долю “Агродом” у Давыденко, но при этом не заплатить ей ни копейки. Кроме того, был проигнорирован вопрос, зачем люди, которых связывают с Веревским, создали клон компании Давыденко и назвали его “Агродом.” ( с точкой в названии), куда переманили часть пайщиков. И главный вопрос: зачем людям Веревского понадобилось обжаловать решение черниговского суда и снимать арест с долей “Агродома”, что может привести к длинной цепи постоянных перепродаж. Но все эти вопросы остались без ответа.

Стоит отметить, что Алексей Кулькин не простой адвокат на аутсорсе. Это действующий сотрудник “Кернел”, который отвечает на сегодняшний день за программы партнерства “Кернел” с другими агрокомпаниями. Чем заканчивается такое партнерство, не сложно догадаться на примере “Агродома”. Суть в том, что в “Кернел” придумали схему и она активно сейчас реализуется при участии Кулькина, которая предполагает заключение сложных договоров с партнерами, включая рамочные соглашения, договор консалтинга и прочее, а невыполнение контрагентом хотя бы одного из них автоматически означает его дефолт по принципу “домино”.

Сторона Давыденко напротив, от комментариев не отказывалась, а поведение стороны Веревского считает логичным в виду того, что ответчику нечего сказать в свое оправдание.

“Когда нечего правдивого сказать, то отказываются от комментариев. Когда адвокату что-либо запрещают, на обратной стороне ордера обозначаются все запреты. Если нет таких записей, ему ничего не запрещается”, — отметила сторона Давыденко.

Далее по словам юристов Давыденко, будет произведено автораспределение дела между судьям и сформируется новый состав суда. А пока в действии остается решение черниговского суда, которое делает невозможным любые изменения по спорным долям компании “Агродом”.

“Апелляционный хозяйственный суд в очередной раз доказал свое беспристрастие и мы расчитываем на справедливое решение”, — подытожили представители Давыденко.

В контексте

В мае прошлого года стало известно о смерти народного депутата Валерия Давыденко, который развивал агрокомпанию “Агродом” в Черниговской области последние 20 лет, до перехода на госслужбу. 100% корпоративных прав владела Валентина Давыденко, мать политика. После смерти Валерия Давыденко по формальным основаниям был установлен контроль над семейной компанией Давыденко со стороны лиц и компаний, которых ассоциируют с агрохолдингом “Кернел”. Валентина Давыденко была отстранена от управления компанией.

Вдова Людмила Давыденко заявила, что борьба с “Кернел” продолжается и уже есть юридические победы в пользу ее семьи. Также она отмечает, что против “Кернел” готовы иски в международные суды, ведь по ее словам, “речь идет о восстановлении справедливости и защите бизнеса, что был создан много лет назад и имеет большое значение для Черниговской области! И дело „Агродома“ является очень показательным уже для всей Украины”.

К слову

Андрея Веревского называют олигархом неспроста. По версии законопроекта Президента Владимира Зеленского об олигархах, он попадает в этот список по всем необходимым критериям, а именно: имеет существенное политическое влияние (Веревского называют бенефициаром депутатской группы “Доверие”), имеет монопольное положение на рынке (доля его компании “Кернел” в 2018 году была оценена АМКУ в 35% на рынке подсолнечного масла, что означает монопольное положение), а его активы оценивают в 520 млн долларов, что безусловно больше определенных Президентом 80 млн долларов. 

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