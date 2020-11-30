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Судитимуть єгеря, який дав прикордоннику хабар за дозвіл на контрабанду товарів до РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно посадовця одного з лісництв, якого затримали під час передачі прикордоннику 400 дол. США хабара за покривання контрабанди до Російської Федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Луганської обласної прокуратури.

“Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно посадовця одного з лісництв державного підприємства “Старобільське лісомисливське господарство” за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, працівник лісомисливського господарства намагався організувати незаконне перевезення через державний кордон України на територію Російської Федерації продукції бджільництва, яка використовується в медицині та фармацевтиці. Для сприяння у переправленні товарів поза пунктами митного контролю він запропонував та надав начальнику відділу прикордонної служби “Білолуцьк” Луганського прикордонного загону неправомірну вигоду у розмірі 400 дол. США.

Зазначається, що під час передачі хабара прикордоннику 30 вересня 2020 року єгеря було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

“На даний час підозрюваний відсторонений від займаної посади. До нього судом застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, - додали в прокуратурі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, восени прикордонникам найчастіше пропонували хабарі, щоб уникнути карантину.

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