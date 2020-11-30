Будут судить егеря, который дал пограничнику взятку за разрешение на контрабанду товаров в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Луганская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении должностного лица одного из лесничеств, которого задержали во время передачи пограничнику 400 долл. США взятки за покрытие контрабанды в Российскую Федерацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской областной прокуратуры.
"Луганская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении должностного лица одного из лесничеств государственного предприятия "Старобельское лесоохотничье хозяйство" по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, работник лесоохотничьего хозяйства пытался организовать незаконную перевозку через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации продукции пчеловодства, которая используется в медицине и фармацевтике. Для содействия в переправке товаров вне пунктов таможенного контроля он предложил и предоставил начальнику отдела пограничной службы "Белолуцк" Луганского пограничного отряда неправомерную выгоду в размере 400 долл. США.
Отмечается, что во время передачи взятки пограничнику 30 сентября 2020 года егеря задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
"В настоящее время подозреваемый отстранен от занимаемой должности. К нему судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста, - добавили в прокуратуре.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, осенью пограничникам чаще всего предлагали взятки, чтобы избежать карантина.