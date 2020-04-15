Судитимуть директора і бухгалтера скандальної фармкомпанії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Поліція Києва завершила досудове розслідування і готова передати в суд справу проти працівників скандальної фармкомпанії "Амаркорд" - як тільки підозрювані завершать ознайомлення з матеріалами. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Судитимуть, зокрема, директора, фінансового директора і бухгалтера фармкомпанії за організацію викрадення медичних товарів у ТОВ "П'ятий елемент медіка".
"У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні були встановлені та допитані всі свідки, які володіли інформацією щодо скоєного злочину. Про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України повідомлено шести особам", - зазначили правоохоронці.
Також відомо, що "Амаркорд" викрито на штучному завищенні цін на державних тендерах. Українська фармкомпанія підробляла інвойси свого партнера — відомої американської компанії Boston Scientific і в такий спосіб заробляла на українському бюджеті. Упродовж 5 років заробіток компанії становив близько 200 млн грн, що майже вдвічі перевищує реальну вартість поставленої нею продукції. При цьому DOZORRO попереджало про ризики співпраці з фармкомпанією "Амаркорд". Про те, як довгі роки "Амаркорд" вдавалося вводити в оману американську Boston Scientific і заробляти надприбутки на бюджетних тендерах, читайте тут.
"Амаркорд", нагадаємо, належить родичам колишнього голови Верховної Ради Олександра Мороза.
Та навіть низка кримінальних проваджень проти "Амаркорд" не заважає їй надалі вигравати медичні тендери держави. Лише цього року "Амаркорд" двічі виграла тендер Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології.
Також нагадаємо, на Вінниччині вимагають звільнення очільниці "медичного" департаменту облдержадміністрації Людмили Грабович.