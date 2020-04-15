Будут судить директора и бухгалтера скандальной фармкомпании

Судить, в частности, будут директора, финансового директора и бухгалтера фармкомпании за организацию похищения медицинских товаров в ООО "Пятый элемент медика".

"В ходе досудебного расследования в уголовном производстве были установлены и допрошены все свидетели, которые владели информацией относительно совершенного преступления. Об подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 185 УК Украины сообщено шести лицам", - отметили правоохранители.

Также известно, что "Амаркорд" разоблачили на искусственном завышении цен на государственных тендерах. Украинская фармкомпания подрабатывала инвойсы своего партнера - известной американской компании Boston Scientific и таким образом зарабатывала на украинском бюджете. В течение 5 лет заработок компании составил около 200 млн грн, что почти вдвое превышает реальную стоимость поставленной ею продукции. При этом DOZORRO предупреждало о рисках сотрудничества с фармкомпанией "Амаркорд". О том, как долгие годы "Амаркорд" удавалось вводить в заблуждение американскую Boston Scientific и зарабатывать сверхприбыли на бюджетных тендерах, читайте здесь.

"Амаркорд", напомним, принадлежит родственникам бывшего главы Верховной Рады Александра Мороза.

И даже ряд уголовных производств против "Амаркорд" не мешает ей в дальнейшем выигрывать медицинские тендеры государства. Только в этом году "Амаркорд" дважды выиграла тендер Винницкого регионального клинического лечебно-диагностического центра сердечно-сосудистой патологии.

Также напомним, в Винницкой области требуют увольнения руководительницы "медицинского" департамента облгосадминистрации Людмилы Грабович.