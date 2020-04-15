Будут судить директора и бухгалтера скандальной фармкомпании

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 39219 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 48274 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 63114 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 63760 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 90134 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77201 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101503 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105447 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130626 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130232 просмотра

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Будут судить директора и бухгалтера скандальной фармкомпании

Будут судить директора и бухгалтера скандальной фармкомпании

Киев  •  УНН

 • 13922 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Полиция Киева завершила досудебное расследование и готова передать в суд дело против работников скандальной фармкомпании "Амаркорд" - как только подозреваемые завершат ознакомление с материалами. Об этом УНН сообщили правоохранители.

Судить, в частности, будут директора, финансового директора и бухгалтера фармкомпании за организацию похищения медицинских товаров в ООО "Пятый элемент медика".

"В ходе досудебного расследования в уголовном производстве были установлены и допрошены все свидетели, которые владели информацией относительно совершенного преступления. Об подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 185 УК Украины сообщено шести лицам", - отметили правоохранители.

Также известно, что "Амаркорд" разоблачили на искусственном завышении цен на государственных тендерах. Украинская фармкомпания подрабатывала инвойсы своего партнера - известной американской компании Boston Scientific и таким образом зарабатывала на украинском бюджете. В течение 5 лет заработок компании составил около 200 млн грн, что почти вдвое превышает реальную стоимость поставленной ею продукции. При этом DOZORRO предупреждало о рисках сотрудничества с фармкомпанией "Амаркорд". О том, как долгие годы "Амаркорд" удавалось вводить в заблуждение американскую Boston Scientific и зарабатывать сверхприбыли на бюджетных тендерах, читайте здесь.

"Амаркорд", напомним, принадлежит родственникам бывшего главы Верховной Рады Александра Мороза.

И даже ряд уголовных производств против "Амаркорд" не мешает ей в дальнейшем выигрывать медицинские тендеры государства. Только в этом году "Амаркорд" дважды выиграла тендер Винницкого регионального клинического лечебно-диагностического центра сердечно-сосудистой патологии.

Также напомним, в Винницкой области требуют увольнения руководительницы "медицинского" департамента облгосадминистрации Людмилы Грабович.

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