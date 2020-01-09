Суддю Баришівського суду, яка зупинила дію ліцензії SkyUp, звільнили з посади
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Суддю Баришівського районного суду Київської області Олену Литвиненко, яка зупинила ліцензію SkyUp, звільнили з посади судді за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Вищої ради правосуддя.
“Вища рада правосуддя вирішила звільнити Литвиненко Олену Леонідівну з посади судді Баришівського районного суду Київської області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 8 липня УНН повідомляв, що суддя Баришівського районного суду Олена Литвиненко, яка винесла ухвалу про призупинення дії ліцензії авіаперевізника SkyUp, подала заяву про відставку.
Як повідомлялося, Баришівський районний суд Київської області ухвалив рішення “зупинити дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом, яка видана ТОВ “Авіакомпанія Скайап”.