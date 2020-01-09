Судью Барышевского суда, которая остановила действие лицензии SkyUp, освободили от должности
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Судью Барышевского районного суда Киевской области Елену Литвиненко, которая остановила лицензию SkyUp, освободили от должности судьи за совершение существенного дисциплинарного проступка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Высшего совета правосудия.
"Высший совет правосудия решил освободить Литвиненко Елену Леонидовну от должности судьи Барышевского районного суда Киевской области на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, 8 июля УНН сообщал, что судья Барышевского районного суда Елена Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении действия лицензии авиаперевозчика SkyUp, подала заявление об отставке.
Как сообщалось, Барышевский районный суд Киевской области принял решение "приостановить действие лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, выданной ООО" Авиакомпания Скайап".