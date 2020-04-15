Суддя Вовк завтра розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу Чорновол
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва завтра, 16 квітня, планує розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому нардепу Тетяні Чорновол, яку підозрюють у підпалі партійного офісу у центрі Києва та причетності до смерті людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану. Про це повідомила Чорновол на своїй сторінці у Facebook.
"Завтра, 16 квітня о 9:30, Вовк буде обирати мені міру запобіжного заходу", - написала Чорновол.
Як повідомлялося в УНН, Печерський районний суд Києва відмовив у відводі судді Сергія Вовка від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому нардепу Тетяні Чорновол.
Нагадаємо, прокуратура наполягає на цілодобовому домашньому арешті для Чорновол. Державне бюро розслідувань повідомило їй про підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.
Додамо, що 10 квітня Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у "справі Майдану".