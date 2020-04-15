Судья Вовк завтра рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Чорновол
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева завтра, 16 апреля, планирует рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему нардепу Татьяне Чорновил, которую подозревают в поджоге партийного офиса в центре Киева и причастности к смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана. Об этом сообщила Чорновол на своей странице в Facebook.
"Завтра, 16 апреля в 9:30, Вовк будет выбирать мне меру пресечения", - написала Чорновол.
Как сообщалось в УНН, Печерский районный суд Киева отказал в отводе судьи Сергея Вовка от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения бывшему нардепу Татьяне Черновол.
Напомним, прокуратура настаивает на круглосуточном домашнем аресте для Чорновол. Государственное бюро расследований сообщило ей о подозрении по статье 115 Уголовного кодекса Украины за поджога партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.
Добавим, что 10 апреля Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".