Судья Вовк завтра рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Чорновол

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 39239 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 48295 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 63136 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 63779 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 90166 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77207 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101504 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105447 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130626 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130232 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Судья Вовк завтра рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Чорновол

Судья Вовк завтра рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Чорновол

Киев  •  УНН

 • 12482 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева завтра, 16 апреля, планирует рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему нардепу Татьяне Чорновил, которую подозревают в поджоге партийного офиса в центре Киева и причастности к смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана. Об этом сообщила Чорновол на своей странице в Facebook.

"Завтра, 16 апреля в 9:30, Вовк будет выбирать мне меру пресечения", - написала Чорновол.

Как сообщалось в УНН, Печерский районный суд Киева отказал в отводе судьи Сергея Вовка от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения бывшему нардепу Татьяне Черновол.

Напомним, прокуратура настаивает на круглосуточном домашнем аресте для Чорновол. Государственное бюро расследований сообщило ей о подозрении по статье 115 Уголовного кодекса Украины за поджога партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Добавим, что 10 апреля Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".

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