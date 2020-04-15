Судья Вовк завтра рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Чорновол

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева завтра, 16 апреля, планирует рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему нардепу Татьяне Чорновил, которую подозревают в поджоге партийного офиса в центре Киева и причастности к смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана. Об этом сообщила Чорновол на своей странице в Facebook.