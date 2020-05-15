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Суддя райсуду в Одесі сприяє збройній агресії Росії – прокуратура

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Суддя Приморського районного суду Одеси сприяв зняттю арешту з майна офшорної компанії, яка вела незаконний видобуток піску в Чорному морі. Пісок відвантажувався в окупованому Криму, тому прокуратура вважає суддю особою, яка сприяє збройній агресії Росії, повідомили “Радіо Свобода” 14 травня в правоохоронних органах, передає УНН.

Суддя райсуду в Одесі сприяє збройній агресії Росії – прокуратура

“Ще 16 липня 2018 року Приморський райсуд арештував судно Seabreeze, яке належить компанії Trans Holdings Overseas S.A. з реєстрацією в офшорі. Це було зроблено “в якості забезпечення відшкодування збитків через нелегальний видобуток природних копалин, які, відповідно до експертизи, складають понад 140 мільйонів гривень”, пише видання.

Інше судно офшорної компанії, земснаряд “Печора”, видобувало пісок у заповідних зонах Чорного моря та “неодноразово заходило до портів тимчасово окупованого півострова для розвантаження піску”.

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Як зазначає видання, адвокати власника судна неодноразово оскаржували арешт Seabreeze у різних судах Одеської та Херсонської областей. У березні 2020 року адвокати звернулися до Приморського районного суду Одеси, хоча на той момент цей суд уже не мав права розглядати справу.

“Перший раз їхнє клопотання потрапило на розгляд до судді, який неодноразово відмовляв у їх задоволенні та після передислокації органу досудового розслідування до Херсона вже повертав аналогічне клопотання адвокатів через порушення правил підсудності. Проте сторона захисту не зупинилась: попереднє клопотання відкликали та одразу ж повторно подали нове, яке вже через систему автоматичного розподілу і потрапило саме до судді Д.”, який і ухвалив рішення про зняття арешту, ідеться в інформації “Радіо Свобода”.

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Ухвалене суддею Д. 13 травня рішення нині оскаржує прокуратура Автономної Республіки Крим. Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом ухвалення суддею завідомо неправосудного рішення (ч. 2 ст. 375 КК України). Максимальна санкція за цією статтею передбачає до 8 років позбавлення волі. Крім того, фахівці готують відповідне звернення до Вищої ради правосуддя.

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