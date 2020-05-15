Судья райсуда в Одессе способствует вооруженной агрессии России - прокуратура

“Еще 16 июля 2018 года Приморский райсуд арестовал судно Seabreeze, принадлежащего компании Trans Holdings Overseas SA с регистрацией в оффшоре. Это было сделано “в качестве обеспечения возмещения убытков за нелегальную добычу природных ископаемых, которые, согласно экспертизы, составляют более 140 млн гривен”, пишет издание.

Другое судно оффшорной компании, земснаряд “Печора”, добывало песок в заповедных зонах Черного моря и “неоднократно заходило в порты временно оккупированного полуострова для разгрузки песка”.

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Как отмечает издание, адвокаты владельца судна неоднократно оспаривали арест Seabreeze в различных судах Одесской и Херсонской областей. В марте 2020 года адвокаты обратились в Приморский районный суд Одессы, хотя на тот момент этот суд уже не имел права рассматривать дело.

“Первый раз их ходатайство попало на рассмотрение к судье, который неоднократно отказывал в их удовлетворении и после передислокации органа досудебного расследования в Херсон уже возвращал аналогичное ходатайство адвокатов за нарушения правил подсудности. Однако сторона защиты не остановилась: предварительное ходатайство отозвали и сразу же повторно подали новое, уже через систему автоматического распределения и попало именно к судье Д.”, который и принял решение о снятии ареста, говорится в информации “Радио Свобода”.

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Принятое судьей Д. 13 мая решение сейчас оспаривает прокуратура Автономной Республики Крым. Прокуратура начала уголовное производство по факту принятия судьей заведомо неправосудного решения (ч. 2 ст. 375 УК Украины). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до 8 лет лишения свободы. Кроме того, специалисты готовят соответствующее обращение в Высший совет правосудия.