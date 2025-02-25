Суддів місцевих судів будуть відряджати до апеляційних: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який був внесений в парламент ще у 2021 році, що надасть можливість тимчасового відрядження суддів місцевих судів до складу апеляційних судів до заповнення вакантних посад в судах апеляційної інстанції на постійній основі. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №6049.

№6049 - щодо відрядження суддів з метою забезпечення здійснення правосуддя та усунення загрози припинення роботи апеляційних судів. За основу (240) - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, тимчасово, до дня завершення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеного 9 серпня 2019 року, Вища рада правосуддя здійснює відрядження суддів до апеляційних судів.

"У зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному апеляційному суді, загрозою припинення роботи апеляційного суду у зв’язку з надзвичайними обставинами за рішенням Вищої ради правосуддя суддя місцевого, апеляційного суду або Верховного Суду може бути, за його згодою, відряджений до апеляційного суду тієї самої спеціалізації для здійснення правосуддя", - йдеться в законопроєкті.

Відрядження судді буде здійснюватися на один рік.

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