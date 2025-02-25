Суддів місцевих судів будуть відряджати до апеляційних: Рада ухвалила законопроєкт за основу
Київ • УНН
Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт №6049 про тимчасове відрядження суддів місцевих судів до апеляційних. Відрядження триватиме один рік за згодою судді та рішенням Вищої ради правосуддя.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який був внесений в парламент ще у 2021 році, що надасть можливість тимчасового відрядження суддів місцевих судів до складу апеляційних судів до заповнення вакантних посад в судах апеляційної інстанції на постійній основі. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №6049.
№6049 - щодо відрядження суддів з метою забезпечення здійснення правосуддя та усунення загрози припинення роботи апеляційних судів. За основу (240)
Відповідно до законопроєкту, тимчасово, до дня завершення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеного 9 серпня 2019 року, Вища рада правосуддя здійснює відрядження суддів до апеляційних судів.
"У зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному апеляційному суді, загрозою припинення роботи апеляційного суду у зв’язку з надзвичайними обставинами за рішенням Вищої ради правосуддя суддя місцевого, апеляційного суду або Верховного Суду може бути, за його згодою, відряджений до апеляційного суду тієї самої спеціалізації для здійснення правосуддя", - йдеться в законопроєкті.
Відрядження судді буде здійснюватися на один рік.
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