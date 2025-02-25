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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125114 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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15 березня, 12:52 • 117798 перегляди

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Суддів місцевих судів будуть відряджати до апеляційних: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Суддів місцевих судів будуть відряджати до апеляційних: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Київ • УНН

 • 24259 перегляди

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт №6049 про тимчасове відрядження суддів місцевих судів до апеляційних. Відрядження триватиме один рік за згодою судді та рішенням Вищої ради правосуддя.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який був внесений в парламент ще у 2021 році, що надасть можливість тимчасового відрядження суддів місцевих судів до складу апеляційних судів до заповнення вакантних посад в судах апеляційної інстанції на постійній основі. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №6049.

№6049 - щодо відрядження суддів з метою забезпечення здійснення правосуддя та усунення загрози припинення роботи апеляційних судів. За основу (240) 

- повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, тимчасово, до дня завершення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошеного 9 серпня 2019 року, Вища рада правосуддя здійснює відрядження суддів до апеляційних судів.

"У зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному апеляційному суді, загрозою припинення роботи апеляційного суду у зв’язку з надзвичайними обставинами за рішенням Вищої ради правосуддя суддя місцевого, апеляційного суду або Верховного Суду може бути, за його згодою, відряджений до апеляційного суду тієї самої спеціалізації для здійснення правосуддя", - йдеться в законопроєкті.

Відрядження судді буде здійснюватися на один рік.

Нагадаємо

Верховна Рада у другому читанні та вцілому продовжила орієнтовно до квітня 2026 року термін виконання Громадської ради міжнародних експертів своїх повноважень до завершення процедури відбору кандидатів на зайняття посади суддів ВАКС.

Павло Башинський

Павло Башинський

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